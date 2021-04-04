Пропагандистка Лукашенко поплатилась за оскорбления украинцев

Белорусская пропагандистка попала в базу Миротворца / "ВладТайм"

Белорусская пропагандистка Юлия Артюх, которая отличилась оскорбительными высказываниями в адрес украинцев и президента Владимира Зеленского, попала в базу Миротворца.

Соответствующая информация с данными Артюх появилась на сайте Миротворца.

Отмечается, что Артюх выступала с антиукраинскими высказываниями и принимала участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.

"Антиукраинский пропагандист. Участие в пропагандистских мероприятиях против Украины", - говорится в сообщении Миротворца.

Юлия Артюх

Как известно, ранее в Сети появилась запись, на которой на белорусском государственном канале СТВ Артюх заявила о том, что "Украина – это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты". По ее словам, украинцы якобы "лазят по помойкам".

Что на госТВ Беларуси говорят об Украине: