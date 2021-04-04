Пропагандистка Лукашенко поплатилась за оскорбления украинцев

Юлия Артюх выступала с антиукраинскими высказываниями и принимала участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.
Белорусская пропагандистка Юлия Артюх, которая отличилась оскорбительными высказываниями в адрес украинцев и президента Владимира Зеленского, попала в базу Миротворца.
Соответствующая информация с данными Артюх появилась на сайте Миротворца.
Отмечается, что Артюх выступала с антиукраинскими высказываниями и принимала участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.
"Антиукраинский пропагандист. Участие в пропагандистских мероприятиях против Украины", - говорится в сообщении Миротворца.
Как известно, ранее в Сети появилась запись, на которой на белорусском государственном канале СТВ Артюх заявила о том, что "Украина – это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты". По ее словам, украинцы якобы "лазят по помойкам".
Что на госТВ Беларуси говорят об Украине:
- Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.
- Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".
- При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.
- Кроме того, на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".
Автор: Алексей Тычина