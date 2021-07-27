"Вибачте, я більше не буду": блогер зі сльозами вибачився за розбиту пляшку віскі за $7,5 тис.

Підліток розбив пляшку і заявив, що йому соромно за свої дії / скріншот

Хлопець, який заради ефектного відео для TikTok, розбив нібито елітну пляшку віскі в одному з магазинів Goodwine в Києві, попросив вибачення за свій вчинок.

Він заявив,що у нього немає коштів, щоб оплатити вартість алкоголю, повідомив місцевий Telegram-канал Ху**ий Київ.

Підліток заявив, що йому соромно за свої дії.

"Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку. Я це все знімав на відео - мені дуже, дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб оплатити цю пляшку. Вибачте мене будь ласка - я більше не буду", – заявив хлопець практично зі сльозами на очах.

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За даними Telegram-каналу, хлопець розбив пляшку вартістю в 7,5 тис. доларів.

t.me/hueviykiev

Як повідомляв Главред, в кінці червня популярний український блогер з соцмережі TikTok Олександр Волошин потрапив у скандал. На камеру він подарував дитині IPhone 11, а коли відео було відзнято, то попрсив його назад. Після того як кадри потрапили в Мережу, блогер "пішов з радарів".

Пізніше Волошин пояснив, чому забрав у дівчинки подарований iPhone.