"Вибачте, я більше не буду": блогер зі сльозами вибачився за розбиту пляшку віскі за $7,5 тис.

Заради ефектного відео для TikTok юний блогер розбив пляшку дорогого віскі. Однак платити йому нічим, тому він обмежився вибаченнями.
Хлопець, який заради ефектного відео для TikTok, розбив нібито елітну пляшку віскі в одному з магазинів Goodwine в Києві, попросив вибачення за свій вчинок.
Він заявив,що у нього немає коштів, щоб оплатити вартість алкоголю, повідомив місцевий Telegram-канал Ху**ий Київ.
Підліток заявив, що йому соромно за свої дії.
"Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку. Я це все знімав на відео - мені дуже, дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб оплатити цю пляшку. Вибачте мене будь ласка - я більше не буду", – заявив хлопець практично зі сльозами на очах.
За даними Telegram-каналу, хлопець розбив пляшку вартістю в 7,5 тис. доларів.
Як повідомляв Главред, в кінці червня популярний український блогер з соцмережі TikTok Олександр Волошин потрапив у скандал. На камеру він подарував дитині IPhone 11, а коли відео було відзнято, то попрсив його назад. Після того як кадри потрапили в Мережу, блогер "пішов з радарів".
Пізніше Волошин пояснив, чому забрав у дівчинки подарований iPhone.