"Простите, я больше не буду": блогер со слезами извинился за разбитую бутылку виски за $7,5 тыс.

Ради эффектного видео для TikTok юный блогер разбил бутылку дорогого виски. Однако платить ему нечем, поэтому он ограничился извинениями.
Парень, который ради эффектного видео для TikTok, разбил якобы элитную бутылку виски в одном из магазинов Goodwine в Киеве, попросил прощения за свой поступок.
Он заявил, что у него нет средств, чтобы оплатить стоимость алкоголя, сообщил местный Telegram-канал сообщает Ху**ый Киев.
Подросток заявил, что ему стыдно за свои действия.
"Я прошу извинения за то, что мы разбили бутылку. Я это все снимал на видео – мне очень, очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег чтобы оплатить эту бутылку. Простите меня пожалуйста – я больше не буду", – заявил парень практически со слезами на глазах.
По данным Telegram-канала, парень разбил бутылку стоимостью в 7,5 тыс. долларов.
Как сообщал Главред, в конце июня популярный украинский блогер из соцсети TikTok Александр Волошин угодил в скандал. На камеру он подарил ребенку IPhone 11, а когда видео было отснято, то потребовал его обратно. После того как кадры попали в Сеть, блогер "ушел с радаров".
Позже Волошин объяснил, почему забрал у девочки подаренный iPhone.