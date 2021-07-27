"Простите, я больше не буду": блогер со слезами извинился за разбитую бутылку виски за $7,5 тыс.

Подросток разбил бутылку и заявил, что ему стыдно за свои действия/ скриншот

Парень, который ради эффектного видео для TikTok, разбил якобы элитную бутылку виски в одном из магазинов Goodwine в Киеве, попросил прощения за свой поступок.

Он заявил, что у него нет средств, чтобы оплатить стоимость алкоголя, сообщил местный Telegram-канал сообщает Ху**ый Киев.

Подросток заявил, что ему стыдно за свои действия.

"Я прошу извинения за то, что мы разбили бутылку. Я это все снимал на видео – мне очень, очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег чтобы оплатить эту бутылку. Простите меня пожалуйста – я больше не буду", – заявил парень практически со слезами на глазах.

По данным Telegram-канала, парень разбил бутылку стоимостью в 7,5 тыс. долларов.

t.me/hueviykiev

Как сообщал Главред, в конце июня популярный украинский блогер из соцсети TikTok Александр Волошин угодил в скандал. На камеру он подарил ребенку IPhone 11, а когда видео было отснято, то потребовал его обратно. После того как кадры попали в Сеть, блогер "ушел с радаров".

Позже Волошин объяснил, почему забрал у девочки подаренный iPhone.