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В Киеве парень решил хайпануть для TikTokа и разбил бутылку элитного алкоголя

26 июля 2021, 21:55
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Юные блогеры наотрез отказались компенсировать магазину стоимость разбитого виски.

Ради видео парень разбил бутылку дорогого алкоголя

Ради эффектного видео для TikTok в столице блогер разбил бутылку дорого виски, цена которого достигает 7500 долларов, сообщает Ху**ый Киев

Случай произошел в магазине Goodwine.

На записи слышно, как подросток на камеру друга заявляет, что у него в руках находится бутылка Glen Grant за 7500 долларов. После этого он якобы случайно ее роняет на пол, и та разбивается вдребезги.

Отметим, что юные блогеры наотрез отказались компенсировать магазину стоимость разбитого виски.

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В паблике также отметили, что бутылка элитного Glen Grant Rare Vintage 1948 года стоит 205 тысяч гривень.

Как рассказали в правоохранительных органах, действия подростка могут подпадать под санкцию ст. 194 УКУ – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает наказание от максимального штрафа в размере 68 тыс. гривень до лишения свободы на срок до 3 лет, пишет Obozrevatel

Кроме того, владельцы товара могут в суде потребовать от парня возместить ущерб за разбитый алкоголь.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве пользователь Instagram Роман (norco616) опубликовал видео, как он сжигает паспорт гражданина Украины. На кадрах запечатлен горящий паспорт, а сам автор сделал комментарий о том, что якобы собирается уехать из Украины.

"Типо я с**буюсь из Украины. Пока, гражданство!" – сказал блогер.

Опубликованное видео вызвало бурю возмущения в Сети. После этого блогер был вынужден опубликовать пост, в котором объяснил свой поступок и извинился за свою выходку.

новости Киева продажа алкоголя виски блогеры
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