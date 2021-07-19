"Пока, гражданство": блогер сжег украинский паспорт и нарвался на волну гнева в Сети

Блогер сжег украинский паспорт / Instagram/norco616

В Киеве пользователь Instagram Роман (norco616) опубликовал видео, как он сжигает паспорт гражданина Украины.

На кадрах запечатлен горящий паспорт, а сам автор сделал комментарий о том, что якобы собирается уехать из Украины.

"Типо я с**буюсь из Украины. Пока, гражданство!" – сказал блогер.

Отметим, что опубликованное видео вызвало бурю возмущения в Сети. После этого блогер был вынужден опубликовать пост, в котором объяснил свой поступок и извинился за свою выходку.

Кроме того, он утверждает, что паспорт на опубликованном видео был не настоящий.

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Блогер говорит, что не хотел никого обидеть своим поступком.

"По поводу ситуации с сожженным паспортом. В первую очередь, хочу извиниться перед ребятами-патриотами, которые посчитали этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю. Я это сделал в принципе без какой-либо задней мысли или посыла. Но потом я понял, что это может оскорбить чувства людей, которые живут в этой стране и извиняюсь перед этими людьми. Это даже и не настоящий паспорт", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что блогер Антон Громов публично и матерно обозвал Украину - сразу после того, как он переехал на подконтрольные Киеву территории с временно оккупированных районов Донбасса.