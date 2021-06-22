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"Хотел хайпануть на скандале": история о позоре TikTok-блогера Волошина получила продолжение

22 июня 2021, 11:50

Александр Волошин на улице подарил ребенку IPhone. Выключив камеру, он потребовал гаджет обратно и даже пытался его выкупить.

Волошин, Тинчер
Александр Волошин и Анна Тинчер / Фото соцсети

Популярный украинский блогер из соцсети TikTok Александр Волошин угодил в скандал. На камеру он подарил ребенку IPhone 11, а когда видео было отснято, то потребовал его обратно. После того как кадры попали в Сеть, блогер "ушел с радаров". Даже его девушка - известный блогер Анна Тринчер - забила тревогу.

Кто такой Александр Волошин

Александр Волошин – известный блогер. В TikTok у него 1,2 млн подписчиков, еще 1,4 млн - в Instagram. Его видео очень популярны среди девочек-подростков. Встречается он с не менее известной блогершей Анной Тринчер.

На днях Волошин решил устроить "акцию" и подарить новый iPhone 11 одному из своих подписчиков. Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok. Маленькая девочка, которая гуляла с мамой, оказалось в числе подписчиков.

Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тысяч гривен. А когда камера выключилась, то попросил отдать гаджет обратно. Мама девчоки тоже оказалась не промах. Она включила камеру и записала, как Волошин требует iPhone обратно и даже пытается его выкупить за две тысячи гривен. В конце-концов блогер таки вырвал телефон у девочки из рук.

В Сети появилось полное видео "аттракциона неслыханной щедрости" Александра Волошина:

Скандал не остался без внимания пользователей соцсетей. Они стали писать Волошину и Тинчер сообщения. Позже аккаунты Волошина были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь.

Вскоре всплыл якобы новый аккаунт Волошина, а сам он пообещал рассказать, что же произошло на самом деле.

"Мой аккаунт блокнули! Закрыл профиль от неадекватов. Разбираюсь в ситуации в stories, сегодня разоблачение", - написал блогер в своем якобы новом аккаунте в Instagram.

Тем временем пользователи соцсетей считают историю с телефоном постановочной.

"Голимая постанова - хайпануть на скандале. Полная фигня. Не хотела бы женщина отдавать телефон, забрала бы из рук ребенка телефон в свои руки, убрала в сумку, вопрос закрыт. Они следовали сценарию: "м*дак должен забрать телефон у ребенка" (...) Потом он покается, подарит телефон еще лучше и велосипед и будет и хорошим, и популярным", - предположил один из комментаторов.

Скандалы с блогерами – о чем сообщалось ранее:

15-летняя блогерша Елизавета Леоненко обматерила украинский язык и тех людей, которые на нем говорят. Через несколько дней Леоненко признала, что совершила ошибку, и извинилась за свои слова.

Блогерша Таисия Онацкая, которая записывает свои видео под ником di.rubens, попала в черный список сайта "Миротворец" после того, как появилось видео, на котором она выбирала между Украиной и Россией. Девушка выбрала Россию, чем вызвала грандиозный скандал.

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