Протягнув кілька метрів по асфальту: у Києві бетоновоз переїхав дитину на переході

Бетоновоз переїхав 14-річну дівчинку в Києві / скріншот

В Києві сталася серйозна ДТП - багатотонний бетоновоз переїхав 14-річну дівчинку на переході. Постраждалу з різними травмами доставили в лікарню. Дитина - у важкому стані.

Аварія трапилася 18 травня на виїзді з Новосілок на вулицю Заболотного, передає dtp.kiev.ua.

Водій каже, що не помітив дитину. Дівчинка вибігла на дорогу і була в сліпій зоні. У свою чергу, батько постраждалої впевнений, що вантажівка протягнула його дочку кілька метрів вперед, а дівчинка йшла по переходу.

Деталі аварії з'ясовують слідчі.

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