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Протягнув кілька метрів по асфальту: у Києві бетоновоз переїхав дитину на переході

18 травня 2021, 11:02

Водій бетоновоза каже, що не помітив дівчинку. Вона вибігла на дорогу та була у сліпій зоні. На даний момент постраждала в лікарні у важкому стані.

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Бетоновоз переїхав 14-річну дівчинку в Києві / скріншот

В Києві сталася серйозна ДТП - багатотонний бетоновоз переїхав 14-річну дівчинку на переході. Постраждалу з різними травмами доставили в лікарню. Дитина - у важкому стані.

Аварія трапилася 18 травня на виїзді з Новосілок на вулицю Заболотного, передає dtp.kiev.ua.

Водій каже, що не помітив дитину. Дівчинка вибігла на дорогу і була в сліпій зоні. У свою чергу, батько постраждалої впевнений, що вантажівка протягнула його дочку кілька метрів вперед, а дівчинка йшла по переходу.

Деталі аварії з'ясовують слідчі.

читайте такожГеращенко розкрив деталі про винуватця ДТП, в якому загинула дівчинаЯк повідомляв Главред, рано вранці в суботу, 15 травня, в Хмельницькій області сталася смертельна ДТП за участю трьох транспортних засобів. Водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Мерседес Спринтер і легковим автомобілем Опель Комбо. За попередніми даними, загинули чотири людини.

В Луганській області п'яний водій наїхав на групу підлітків. В результаті ДТП загинув 14-річний хлопець.

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