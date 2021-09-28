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"Перевірте календар щеплень": в Україні зібралися дозволити вакцинацію всіх дітей від 12 років

28 вересня 2021, 19:24

Наступним кроком стане вакцинація дітей в Україні для дітей з 5 років.

вакцинація
Це питання можуть обговорити в МОЗ уже в п'ятницю / УНІАН

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ дозволити вакцину проти коронавірусу Pfizer для щеплення всіх дітей з 12 років.

Як повідомив голова Національної технічної групи з питань імунізації Федір Лапій у коментарі медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, голосування НТГЕІ з цього питання відбулося 27 вересня.

"Мова йде про вакцину Pfizer. Ми підкреслюємо важливість вакцинації дітей і проти інфекційних хвороб, які входять в календар щеплень. Перевірте свій календар щеплень, і перш ніж йти на вакцинацію проти COVID-19, зробіть щеплення своїй дитині від інших інфекційних хвороб", — зазначив Лапій.

Він додав, що рекомендація НТГЕІ повинна бути розглянута штабом МОЗ, швидше за все, в цю п'ятницю.

читайте такожВакцинація дітей від COVID-19: лікар пояснила, чи є в ній сенс і чи існують ризикиЗа словами фахівця, має бути алгоритм, згідно з яким діти від 12 років отримуватимуть вакцини проти коронавірусу.

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"Є два нюанси. Перший полягає в тому, що сьогодні, згідно з наказом МОЗ, перед вакцинацією дитину повинен оглядати або лікар сімейної медицини, або педіатр. У мобільних бригадах можуть бути лікарі інших спеціальностей, терапевти... Де він (огляд - ред.) буде здійснений - в пункті вакцинації або, наприклад, в амбулаторії - принаймні це алгоритм, на який у НТГЕІ немає відповіді, це не наші повноваження", — уточнив експерт.

Лапій також повідомив, що наступним кроком стане вакцинація дітей в Україні для дітей з 5 років.

"Швидше за все, наступна вікова група - це будуть діти від 5 років. Власне кажучи, так і прогнозувалося - осінь 2021 року будуть отримані дані", — сказав Лапій.

Варто відзначити, що ще влітку Міністерство охорони здоров'я рекомендувало в окремих випадках прищеплювати дітей від 12 років проти коронавірусу. Для цього використовується препарат Comirnaty від Pfizer / BioNTech.

Вакцинувати дітей від 12 років зараз можна в наступних випадках:

  • якщо дитина має високі ризики тяжкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

  • якщо дитина з метою об'єднання сім'ї виїжджає в країну, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

  • якщо дитина виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

  • якщо дитина є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів в країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідно міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;

  • якщо дитина приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty і має документи на підтвердження цього.

Автор: Сергій Кущ
viber
вакцинація від коронавірусу
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