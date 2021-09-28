"Проверьте календарь прививок": в Украине собрались разрешить вакцинацию всех детей от 12 лет

Этот вопрос могут обсудить в Минздраве уже в пятницу/ УНИАН

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет рекомендовать Минздраву разрешить вакцину против коронавируса Pfizer для прививки всех детей с 12 лет.

Как сообщил глава Национального технической группы по вопросам иммунизации Федор Лапий в комментарии медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, голосование НТГЭИ по этому вопросу состоялось 27 сентября.

"Речь идет о вакцине Pfizer. Мы подчеркиваем важность вакцинации детей и против инфекционных болезней, которые входят в Календарь прививок. Проверьте свой календарь прививок, и прежде чем идти на вакцинацию против COVID-19, сделайте прививку своему ребенку от других инфекционных болезней", — отметил Лапий.

Он добавил, что рекомендация НТГЭИ должна быть рассмотрена штабом Минздрава, скорее всего, в эту пятницу.

Читайте такжеВакцинация детей от COVID-19: врач объяснила, есть ли в ней смысл и существуют ли рискиПо словам специалиста, должен быть алгоритм, согласно которому дети от 12 лет будут получать вакцины против коронавируса.

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"Есть два нюанса. Первый заключается в том, что сегодня, согласно приказу Минздрава, перед вакцинацией ребенка должен осматривать или врач семейной медицины, или педиатр. В мобильных бригадах могут быть врачи других специальностей, терапевты... Где он (осмотр - ред.) будет осуществлен - в пункте вакцинации или, например, в амбулатории - по крайней мере это алгоритм, на который у НТГЭИ нет ответа, это не наши полномочия", — уточнил эксперт.

Лапий также сообщил, что следующим шагом станет вакцинация детей в Украине для детей с 5 лет.

"Скорее всего, следующая возрастная группа - это будут дети от 5 лет. Собственно говоря, так и прогнозировалось - осень 2021 года будут получены данные", — сказал Лапий.

Стоит отметить, что еще летом Министерство здравоохранения рекомендовало в отдельных случаях прививать детей от 12 лет против коронавируса. Для этого используется препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Вакцинировать детей от 12 лет сейчас можно в следующих случаях: