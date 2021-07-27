Прожили кілька років у лікарні: діти з пересадженими нирками нарешті поїхали з Охматдиту додому

Троє дітей отримали нові нирки / Facebook

Троє маленьких щасливчиків зі столичного Охматдиту, які провели в лікарні два-три роки у вівторок, 27 липня, нарешті вирушили додому. Дітям провели трансплантацію нирок.

Як повідомили в Facebook лікарні, виписали 9-річну Дашу з Білої Церкви, її однолітка Давида з Рівного та 14-річну Настя з Черкаської області.

"У дітей були вроджені вади розвитку нирок в термінальній стадії. Всі вони жили два-три роки в Охматдиті, оскільки потребували гемодіалізу", - розповів хірург-трансплантолог лікарні, доцент кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця Олег Годик. Саме він і робив дану операцію.

Донором для Даші та Давида посмертно став мешканець Рівного. Для Насті нирку транспортували з Полтави.

Хлопці провели два тижні після операції в лікарні. Тепер ще два тижні вони пробудуть на реабілітації вдома. Після цього, стане зрозуміло, чи зможуть вони повернутися до звичного життя і відвідувати школу.

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Нагадаємо, раніше у Полтаві посмертно трансплантували органи, а саме дві нирки і печінку. Донором стала жінка, яка померла в результаті інсульту. Отримали донорські органи поки відчувають себе добре.

Донором для трьох осіб стала молода Українка, яка раптово померла в наслідок інсульту. Родичі покійної надали дозвіл на трансплантацію її органів.

Одну нирку пересадили 15-річній дівчині з Черкаської області, іншу-жінці, а печінка дісталася чоловікові.

Що відомо про пересадку органів в Україні:

Станом на кінець квітня 2021 року в Україні провели 37 трансплантацій нирки, 7 - печінки та 4 - серця. Ці 48 операцій провели в 13 центрах. Бюджет на розвиток системи трансплантації в Україні цього року збільшили в 5 разів: зі 112 до 502 мільйонів гривень.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні провели 118 трансплантацій органів: 8 - серця, 19 - печінки, 91 - нирки. Також тоді зробили 138 операцій з трансплантації кісткового мозку. Водночас у 2019 зробили 78 трансплантацій органів: 71 - нирки, 6 - печінки, 1 - серця.