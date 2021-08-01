Просто посеред ночі: на українській заправці станцювали хасиди

Хасиди вирішили розім'ятися / скріншот

Представники єврейської національності влаштували розваги на одній із заправок міста Чоп Закарпатської області. Пасажири автобуса, зокрема, хасиди, вирішили розім'яти своє тіло після довгої поїздки і почали танцювати.

Як пишуть ЗМІ, денс-вечірка сталася в ніч на 30 липня, поки водій автобуса заправляв транспортний засіб.

Відповідне відео з'явилося в Мережі. Відзначається, що кадри відобразили очевидці, які випадково опинилися на АЗС.

Також відомо, що справа була вночі. Хасиди весело провели час, виділений на вимушену зупинку громадського транспорту.

Нагадаємо, минулого року, після того як паломники-хасиды покинули пункт пропуску Яриловичі на кордоні з Україною, в країні залишилися гори сміття.

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Заступник міністра МВС України розповів, що хасиди покинули території біля українського кордону і подякував прикордонникам за роботу.