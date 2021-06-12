"Псевдочуму хотіла продати": у Києві співробітниця лабораторії поцупила штам пташиного вірусу

У Києві співробітниця лабораторії поцупила штам пташиного вірусу / Reuters

У Києві в науковому інституті одна зі співробітниць винесла з лабораторії кілька флаконів зі штамом пташиного вірусу. Жінка зберігала їх у холодильнику вдома, а потім, нібито, планувала продати.

Як йдеться в сюжеті ТСН, цьому інституту 67-річна жінка віддала понад 20 років життя. А пішла з нього, навіть не прощаючись. З собою забрала тільки особисті речі. І ще кілька флаконів зі штамами пташиного вірусу.

"Вона вже була на пенсії. Останні роки ми перевели її на контракт, але виникали питання до того, як вона ставиться до роботи", — розповів директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів Анатолій Головко.

За його словами, під час оновлення біологічних властивостей, вона зробила більшу кількість рідини, в якій є вірус, а показала іншу, меншу.

"А ту частину вона винесла", - заявив Головко.

Зберігала співробітниця лабораторії вірус в холодильнику вдома. А потім нібито хотіла продати. Коли про це дізналися правоохоронці, навідалися до її квартири з обшуками.

"Коли зазначені речовини були виявлені у неї в холодильнику, вона відмовлялася визнавати, що це саме віруси. Вона говорила, що це корм для тварин", — розповів заступник прессекретаря Київської міської прокуратури Ігор Разумей.

В інституті жінка була відповідальною за підтримку штамів хвороби Ньюскала. Це одна з найпоширеніших напастей серед курей. У 1970-х її називали псевдочумою. Тоді вакцини від цього захворювання не було. Через це іноді були змушені спалювати цілі птахофабрики. І саме два вакцинних штами цього вірусу колишня співробітниця і віднесла додому.

"Загрози для життя людини це не несе абсолютно ніякої. А що стосується птиці, то для того, щоб була якась реакція, має бути введення його в організм", - пояснив директор департаменту ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України Борис Кобаль.

читайте такожУсе могло закінчитися вибухом: під Вінницею підлітки вкрали трубу для подачі кисню до ШВЛВ інституті кажуть, винесла вона майже сто мілілітрів. І свої збитки оцінюють у майже сотню тисяч гривень. Прокуратура ж каже, їх вартість вдесятеро менша. Або хтось помилився в підрахунках, або вона таки частину продала - невідомо.

Жінці вже вручили підозру. Наступного тижня обиратимуть запобіжний захід. Якщо провину доведуть, можуть позбавити волі на строк до 5 років.

"Вона відмовляється йти на співпрацю зі слідством і не визнає своєї провини", — сказав заступник прессекретаря Київської міської прокуратури Ігор Разумей.

Раніше в Дніпрі з коронавірусної лікарні невідомі вкрали мікроскоп і 1,5 тисячі гривень. Зловмисники розбили скло, пройшли через морг до будівлі лікарні, і забрали медобладнання.