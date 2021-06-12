"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса

В Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса / Reuters

В Киеве в научном институте одна из сотрудниц вынесла из лаборатории несколько флаконов со штаммом птичьего вируса. Женщина хранила их в холодильнике дома, а потом, якобы, планировала продать.

Как говорится в сюжете ТСН, этому институту 67-летняя женщина отдала более 20 лет жизни. А ушла из него, даже не прощаясь. С собой забрала только личные вещи. И еще несколько флаконов со штаммами птичьего вируса.

"Она уже была на пенсии. Последние годы мы перевели ее на контракт, но возникали вопросы к тому, как она относится к работе", — рассказал директор Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов Анатолий Головко.

По его словам, при обновлении биологических свойств, она сделала большее количество жидкости, в которой есть вирус, а показала другую, меньшую.

"А ту часть она вынесла", — заявил Головко.

Сохраняла сотрудница лаборатории вирус в холодильнике дома. А потом якобы хотела продать. Когда об этом узнали правоохранители, наведались в ее квартиру с обысками.

"Когда указанные вещества были обнаружены у нее в холодильнике, она отказывалась признавать, что это именно вирусы. Она говорила, что это корм для животных", — рассказал заместитель пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Игорь Разумей.

В институте женщина была ответственной за поддержание штаммов болезни Ньюскала. Это одна из самых распространенных напастей среди кур. В 1970-х ее называли псевдочумой. Тогда вакцины от этого заболевания не было. Из-за этого иногда были вынуждены сжигать целые птицефабрики. И именно два вакцинных штамма этого вируса бывшая сотрудница и отнесла домой.

"Угрозы для жизни человека это не несет абсолютно никакой. А что касается птицы, то для того, чтобы была какая-то реакция, должно быть введение его в организм", — объяснил директор департамента ветеринарной медицины Госпродспоживчслужбы Украины Борис Кобаль.

Читайте такжеВсе могло закончиться взрывом: под Винницей подростки украли трубу для подачи кислорода к ИВЛВ институте говорят, вынесла она около ста миллилитров. И свои убытки оценивают в почти сотню тысяч гривен. Прокуратура же говорит, их стоимость в десять раз меньше. Или кто-то ошибся в подсчетах, или она таки часть продала — неизвестно.

Женщине уже вручили подозрение. На следующей неделе будут избирать меру пресечения. Если вину докажут, могут лишить свободы на срок до 5 лет."Она отказывается идти на сотрудничество со следствием и не признает своей вины", — сказал заместитель пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Игорь Разумей.

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