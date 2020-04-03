В Днепре из коронавирусной больницы похитили оборудование

В Днепре обокрали больницу / УНИАН

В Днепре накануне произошла беспрецедентная кража в больнице, которая была подготовлена для приема больных с коронавирусом и является базовой в области по приему инфицированных больных с Covid-19.

Как сообщает Радио Свобода, обокрали городскую инфекционную больницу №21.

По данным руководства лечебного учреждения, неизвестные украли микроскоп и 1,5 тысячи гривен.

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, в больницу воры пробрались через морг. Злоумышленники разбили стекло, прошли через морг в здание больницы, забрали важный и дорогой микроскоп и сумму денег.

Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, воров разыскивают по статье "кража".

Как ранее сообщалось, в Сети обнародовано видео, как коммунальные службы Днепра готовят сотни могил для будущих жертв эпидемии коронавируса Covid-19.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов ранее заявлял, что на похоронах нельзя будет присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров. Кроме того, выдача тел из моргов умерших будет производиться в закрытых гробах, при этом сами тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции.