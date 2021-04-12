"Псковських десантників" перекинули до адмінкордону Криму з Україною

Армію РФ стягують на кордон України / mil.ru

Псковських десантників, яких раніше перекинули до захопленого Криму, стягують на північ півострова до адмінкордону з Україною.

Як йдеться в повідомленні російської дослідницької групи Conflict Intelligence Team, у Криму зняли ешелони з військовою технікою, який вночі проходить через станцію Нижньогірська на північний схід від окупованого Сімферополя (за 150 кілометрів їзди від кордону з Херсонською областю України).

При цьому склад слідував у північному напрямку. Техніка на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д і БТР-МДМ або машини на їх базі) характерна для десантних частин.

"7 квітня в TikTok було опубліковано відео з такою ж технікою на платформах. У коментарях йдеться, що воно зняте в Пскові - нам вдалося підтвердити геолокацію. Порівнявши порядок гусеничної техніки на двох відео, ми прийшли до висновку, що в Пскові був знятий той же ешелон, що і в Криму - але ще до того, як до нього причепили пасажирські вагони і платформи з вантажівками. У Пскові та околицях базується 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія раніше ми писали про перекидання її техніки до Криму, а відтоді ми та інші дослідники неодноразово фіксували склади, що прямували з Пскова до Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

читайте такожРФ перекидає до Криму псковських десантників, які воювали на ДонбасіКількість поїздів з технікою дивізії дозволяє припустити, що в окупований Крим перекидають значну частину техніки та особового складу дивізії, однак це перший випадок, коли її присутність була помічена північніше окупованого Сімферополя.

"Нещодавно комплекс радіоелектронної боротьби Інфауна, характерний для десантних частин, був помічений рухомим своїм ходом імовірно в районі Сімферополя, тому не виключено, що принаймні частина ешелонів 76-ї дивізії розвантажуються на станції Сімферополь-Вантажний, а не слідують далі на північ", - зазначає розслідувальна група.

Conflict Intelligence Team додають, що на більшій частині машин зафарбовані бортові номери, проте в даному випадку це можна пояснити швидше міркуваннями загальної оперативної маскування, ніж наміром в майбутньому видати техніку за сепаратистську. Завдяки тому, що зафарбовані вони не всі, ми можемо бачити, що тактичні знаки мають форму рівностороннього трикутника вершиною вниз. Подібні знаки в 76-й дивізії використовують два полки, з них в Пскові дислокується 234-й.

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Загострення на кордоні України і РФ: