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"Псковских десантников" перебросили к админгранице Крыма с Украиной

12 апреля 2021, 18:41
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На боевых машинах армии РФ закрашены бортовые номера.

В Крыму десант РФ перебрасывают к админгранице Украины
Армию РФ стягивают на границу Украины / mil.ru

Переброшенных в захваченный Крым псковских десантников стягивают на север полуострова к админгранице с Украиной.

Как говорится в сообщении российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, в Крыму засняли эшелоны с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от оккупированного Симферополя (в 150 километрах езды от границы с Херсонской областью Украины).

При этом состав следовал в северном направлении. Техника на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д и БТР-МДМ или машины на их базе) характерна для десантных частей.

"7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове - нам удалось подтвердить геолокацию. Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму - но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ранее мы писали о переброске её техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ перебрасывает в Крым воевавших на Донбассе псковских десантниковКоличество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в оккупированный Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее оккупированного Симферополя.

"Недавно комплекс радиоэлектронной борьбы Инфауна, характерный для десантных частей, был замечен движущимся своим ходом предположительно в районе Симферополя, поэтому не исключено, что по крайней мере часть эшелонов 76-й дивизии разгружаются на станции Симферополь-грузовой, а не следуют дальше на север", - отмечает расследовательская группа.

Conflict Intelligence Team добавляют, что на большей части машин закрашены бортовые номера, однако в данном случае это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую. Благодаря тому, что закрашены они не все, мы можем видеть, что тактические знаки имеют форму равностороннего треугольника вершиной вниз. Подобные знаки в 76-й дивизии используют два полка, из них в Пскове дислоцируется 234-й.

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Обострение на границе Украины и РФ:

  • Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
  • Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
  • Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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