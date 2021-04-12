"Псковских десантников" перебросили к админгранице Крыма с Украиной

Армию РФ стягивают на границу Украины / mil.ru

Переброшенных в захваченный Крым псковских десантников стягивают на север полуострова к админгранице с Украиной.

Как говорится в сообщении российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, в Крыму засняли эшелоны с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от оккупированного Симферополя (в 150 километрах езды от границы с Херсонской областью Украины).

При этом состав следовал в северном направлении. Техника на платформах (БМД-2, РХМ-5, БТР-Д и БТР-МДМ или машины на их базе) характерна для десантных частей.

"7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове - нам удалось подтвердить геолокацию. Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму - но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ранее мы писали о переброске её техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ перебрасывает в Крым воевавших на Донбассе псковских десантниковКоличество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в оккупированный Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее оккупированного Симферополя.

"Недавно комплекс радиоэлектронной борьбы Инфауна, характерный для десантных частей, был замечен движущимся своим ходом предположительно в районе Симферополя, поэтому не исключено, что по крайней мере часть эшелонов 76-й дивизии разгружаются на станции Симферополь-грузовой, а не следуют дальше на север", - отмечает расследовательская группа.

Conflict Intelligence Team добавляют, что на большей части машин закрашены бортовые номера, однако в данном случае это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую. Благодаря тому, что закрашены они не все, мы можем видеть, что тактические знаки имеют форму равностороннего треугольника вершиной вниз. Подобные знаки в 76-й дивизии используют два полка, из них в Пскове дислоцируется 234-й.

Читайте такжеВ Британии показали репортаж из лагеря войск РФ у границы с Украиной

Обострение на границе Украины и РФ: