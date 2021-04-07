Пушилін заявив, що йому бракує Харкова Херсона та Одеси / Reuters

Так званий глава "ДНР" Денис Пушилін заявив, що йому бракує великих міст в Україні, зокрема Харкова, Одеси та Херсона, з якими "було б легше протистояти Києву".

"З "Харківською Народною Республікою" нам було б легше протистояти київській владі. Нам бракує Харкова, нам бракує Одеси, нам бракує Дніпропетровська (мається на увазі Дніпро - Ред.), Запоріжжя, Херсона. Може, ще якихось інших міст", - заявив Пушилін в середу, 7 квітня під час пресконференції, його цитує Страна.

Відповідаючи на питання, чому у 2014 році не вдалося утворити так звані "народні республіки" у Харкові та Одесі, але вдалося в Донецьку, Пушилін відповів, що "сили України були кинуті на Харків, а про Донецьк у 2014 ніхто не замислювався.

Також він відповів на питання, "чому у інших міст не вийшло".

"Було багато співголів, тому СБУ не знала, кого прибрати, щоб обезголовити процес. А у "харківських друзів" було оманливе відчуття, що потрібно очолити процес. У підсумку у харків'ян було багато керівників, які один одного звинувачували в службі на СБУ", - розповів Пушилін про події 2014 року.

Заяви Пушиліна - про що йшлося раніше: