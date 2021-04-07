Пушилин заявил, что ему не хватает Харькова Херсона и Одессы / Reuters

Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ему не хватает крупных городов в Украине, в частности Харькова, Одессы и Херсона, с которыми "было бы легче противостоять Киеву".

"С "Харьковской народной республикой" нам было бы легче противостоять киевской власти. Нам не хватает Харькова, нам не хватает Одессы, нам не хватает Днепропетровска (имеется в виду Днепр - Ред.), Запорожья, Херсона. Может, еще каких-то других городов", - заявил Пушилин в среду, 7 апреля в ходе пресс-конференции, его цитирует Страна.

Отвечая на вопрос, почему в 2014 году не удалось образовать так называемые "народные республики" в Харькове и Одессе, но удалось в Донецке, Пушилин ответил, что "силы Украины были брошены на Харьков, а о Донецке в 2014 никто не задумывался.

Также он ответил на вопрос, "почему у других городов не получилось".

"Было много сопредседателей, поэтому СБУ не знала, кого убрать, чтобы обезглавить процесс. А у "Харьковских друзей" было обманчивое ощущение, что нужно возглавить процесс. В итоге у харьковчан было много руководителей, которые друг друга обвиняли в службе на СБУ", - рассказал Пушилин о событиях 2014 года.

Заявления Пушилина – о чем сообщалось ранее: