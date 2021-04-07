Пушилин заявил, что ему не хватает Харькова, Херсона и Одессы

С "Харьковской народной республикой" нам было бы легче противостоять киевской власти, громогласно заявил так называемый глава "ДНР".
Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ему не хватает крупных городов в Украине, в частности Харькова, Одессы и Херсона, с которыми "было бы легче противостоять Киеву".
"С "Харьковской народной республикой" нам было бы легче противостоять киевской власти. Нам не хватает Харькова, нам не хватает Одессы, нам не хватает Днепропетровска (имеется в виду Днепр - Ред.), Запорожья, Херсона. Может, еще каких-то других городов", - заявил Пушилин в среду, 7 апреля в ходе пресс-конференции, его цитирует Страна.
Отвечая на вопрос, почему в 2014 году не удалось образовать так называемые "народные республики" в Харькове и Одессе, но удалось в Донецке, Пушилин ответил, что "силы Украины были брошены на Харьков, а о Донецке в 2014 никто не задумывался.
Также он ответил на вопрос, "почему у других городов не получилось".
"Было много сопредседателей, поэтому СБУ не знала, кого убрать, чтобы обезглавить процесс. А у "Харьковских друзей" было обманчивое ощущение, что нужно возглавить процесс. В итоге у харьковчан было много руководителей, которые друг друга обвиняли в службе на СБУ", - рассказал Пушилин о событиях 2014 года.
Заявления Пушилина – о чем сообщалось ранее:
- Если Киев пойдет в наступление, "ДНР" не остановится на существующих границах, заявил так называемый глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.
- "Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет", - сказал он.
- Также Пушилин рассказал, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону.