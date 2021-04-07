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Пушилин пригрозил Киеву последствиями в случае наступления

7 апреля 2021, 13:37
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Так называемый глава "ДНР" рассказал, что будет в случае, если Украина пойдет в наступление.

Денис Пушилин
Пушилин пригрозил Киеву последствиями в случае наступления / Reuters

Если Киев пойдет в наступление, "ДНР" не остановится на существующих границах, заявил так называемый глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин в среду, 7 апреля.

"Желание освободить территории (Донбасса, подконтрольные Киеву – ред.), русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, такое желание есть. Но война страшна… Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о действиях "ДНР" в случае наступления со стороны украинских силовиков, его цитирует РИА Новости.

Также Пушилин рассказал, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону.

"Ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону. Количество обстрелов увеличивается. По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился. Мы привыкли к тому, что как только приезжают какие-то высокие европейские или американские "гости" на своеобразные экскурсии, идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины", - сказал он, его цитирует ТАСС.

По словам Пушилина, необходимость всеобщей мобилизации в "ДНР" в настоящее время отсутствует. Что касается проведенного с 1 апреля 2021 года призыва в ряды "Народной милиции", то, подчеркнул он, это не связано с нынешним обострением ситуации вдоль линии соприкосновения.

"Призыв планировался давно, семь лет наших молодых людей не призывали в вооруженные силы. Что касается всеобщей мобилизации, я рассчитываю, что к этому не придет, сейчас такой необходимости нет", - сказал он.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

ДНР война на Донбассе Денис Пушилин новости Украины
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