Кулеба назвал условие, при котором ВСУ откроют огонь на Донбассе

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не хочет войны. В стране придерживаются позиции о политическом и дипломатическом разрешении конфликта.
Вооруженные силы Украины будут открывать огонь на Донбассе только в случае угрозы или атаки со стороны противника.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Liberation. По его словам, Украина не хочет войны и не стремится к эскалации. В стране придерживаются позиции о политическом и дипломатическом разрешении конфликта.
"Я хочу быть абсолютно ясным: Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы", – сказал министр.
Кулеба добавил, что Украину порадовало всеобъемлющее прекращение огня, введенное 27 июля 2020 года. По его словам, до декабря оно работало хорошо, но потом "в Москве что-то изменилось".
"Что касается нас, то никакого подкрепления с целью перехода в наступление мы не осуществляем, кроме обычных военных ротаций. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", – заявил глава МИД.
Ситуация на Донбассе - последние новости:
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- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
- Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. Об этом идет речь в расследовании группы независимых экспертов Conflict Intelligence Team.
- 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам. По его словам, Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий.