Кулеба назвал условие, при котором ВСУ откроют огонь на Донбассе

Дмитрий Кулеба завил, что Украина не хочет войны/ УНИАН

Вооруженные силы Украины будут открывать огонь на Донбассе только в случае угрозы или атаки со стороны противника.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Liberation. По его словам, Украина не хочет войны и не стремится к эскалации. В стране придерживаются позиции о политическом и дипломатическом разрешении конфликта.

"Я хочу быть абсолютно ясным: Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы", – сказал министр.

Кулеба добавил, что Украину порадовало всеобъемлющее прекращение огня, введенное 27 июля 2020 года. По его словам, до декабря оно работало хорошо, но потом "в Москве что-то изменилось".

"Что касается нас, то никакого подкрепления с целью перехода в наступление мы не осуществляем, кроме обычных военных ротаций. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", – заявил глава МИД.

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