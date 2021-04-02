Украина готова ответить на эскалацию со стороны РФ – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия явно не намерена прекращать попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.
Совет национальной безопасности и обороны Украины круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам.
При этом Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий, заверил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.
Читайте также"Валить из страны": нардеп испугалась доклада о войсках РФ возле УкраиныПо его словам, Россия явно не намерена прекращать попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.
"РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе", – цитирует его пресс-служба Совбеза.
При этом он подчеркнул, что в вопросах противодействия российской гибридной угрозе для Украины важна поддержка со стороны стратегических партнеров Киева.
Россия стягивает войска к Украине: что известно
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- В тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.
- 1 апреля Пентагон выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе и обвинил РФ. Представитель Пентагона Джон Кирби напомнил, что эскалация привела к гибели четырех украинских военных 26 марта.
- Позднее в тот же день у Путина объяснили, зачем РФ стянула войска к границе Украины. Дмитрий Песков заявил о повышенной активности ВС стран НАТО.
- 2 апреля в Европе войска США привели в боеготовность из-за сил РФ у границ Украины. Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.
- Также Волкер рассказал, зачем Путин стягивает войска ко границам Украины. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, цели Владимира Путина и военной верхушки Кремля вполне очевидны и ясны.
- 2 апреля Киев ответил на стягивание войск РФ к границе Украины и обратился к НАТО. Действия РФ бросают вызов безопасности Украины и НАТО, заявили в ОП.