Украина готова ответить на эскалацию со стороны РФ – Данилов

Россия стягивает войска - Украина готова ответить / rusvesna.su

Совет национальной безопасности и обороны Украины круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам.

При этом Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий, заверил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Читайте также"Валить из страны": нардеп испугалась доклада о войсках РФ возле УкраиныПо его словам, Россия явно не намерена прекращать попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.

"РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе", – цитирует его пресс-служба Совбеза.

При этом он подчеркнул, что в вопросах противодействия российской гибридной угрозе для Украины важна поддержка со стороны стратегических партнеров Киева.

Россия стягивает войска к Украине: что известно