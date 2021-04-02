Волкер рассказал, зачем Путин стягивает войска к границам Украины

Курт Волкер / УНИАН

Благодаря концентрации войск в приграничных зонах с Украиной президент РФ Владимир Путин хочет переключить внимание россиян с внутренних проблем и новостей об оппозиционере Алексее Навальном на международные вопросы. Об этом заявил в комментарии порталу Голос Америки бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Кроме того, он, основываясь на своем богатом опыте переговоров с Кремлем, говорит ‒ такие действия России являются умышленной чрезмерной реакцией на новую официальную риторику США.

"Когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому, думаю, сейчас они (россияне) пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", – добавил Волкер

И все же, по мнению Волкера, самой важной из целей концентрации войск для Путина и Кремля является оказание психологического давления на Украину.

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Российские войска вокруг Украины: