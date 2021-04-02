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Волкер рассказал, зачем Путин стягивает войска к границам Украины

2 апреля 2021, 08:20
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По мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, цели Владимира Путина и военной верхушки Кремля вполне очевидны и ясны.

Волкер
Курт Волкер / УНИАН

Благодаря концентрации войск в приграничных зонах с Украиной президент РФ Владимир Путин хочет переключить внимание россиян с внутренних проблем и новостей об оппозиционере Алексее Навальном на международные вопросы. Об этом заявил в комментарии порталу Голос Америки бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Кроме того, он, основываясь на своем богатом опыте переговоров с Кремлем, говорит ‒ такие действия России являются умышленной чрезмерной реакцией на новую официальную риторику США.

"Когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому, думаю, сейчас они (россияне) пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", – добавил Волкер

И все же, по мнению Волкера, самой важной из целей концентрации войск для Путина и Кремля является оказание психологического давления на Украину.

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Российские войска вокруг Украины:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Обучение своих войск Кремль планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму.
  • "Мы понимаем, что кроме 28 батальонных тактических групп, которые уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно считаем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп", - сказал Хомчак.
  • Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия проводит перемещение своих войск к границам Украины из-за повышенной активности войск НАТО.
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