Пентагон выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе и обвинил РФ

В Пентагоне прокомментировали обострение на Донбассе / Фото Reuters

США выразили обеспокоенность в связи с нарушением режима прекращения огня на Донбассе и усиленным присутствием российских войск на границе с Украиной.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби и напомнил, что эскалация привела к гибели четырех украинских военных 26 марта.

"Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня", - заявил Кирби.

Также он прямо обвинил в усилении агрессии Россию, назвав ее действия "дестабилизирующими" и такими, которые "подрывают усилия по деэскалации".

Кроме того, он добавил, что американская сторона проинформирована о докладе украинских военных относительно передвижения российских войск в направлении границы с Украиной.

Кирби также подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

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