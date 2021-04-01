Пентагон выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе и обвинил РФ

В США выразили обеспокоенность в связи с нарушением тишины на Донбассе 26 марта 2021 года и присутствием войск РФ возле восточной границы Украины.
США выразили обеспокоенность в связи с нарушением режима прекращения огня на Донбассе и усиленным присутствием российских войск на границе с Украиной.
Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби и напомнил, что эскалация привела к гибели четырех украинских военных 26 марта.
"Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня", - заявил Кирби.
Также он прямо обвинил в усилении агрессии Россию, назвав ее действия "дестабилизирующими" и такими, которые "подрывают усилия по деэскалации".
Кроме того, он добавил, что американская сторона проинформирована о докладе украинских военных относительно передвижения российских войск в направлении границы с Украиной.
Кирби также подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.
Обострение на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- 26 марта боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Шумов, в результате чего двое украинских военных получили ранения, а четверо - погибли.
- Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения на Донбассе.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.