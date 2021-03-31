Хомчак раскрыл коварный план путинских учений в Беларуси

Россия продолжает наращивать силы в Беларуси, и Украина это отслеживает и будет реагировать, заявил Хомчак.
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью. При этом он подчеркнул, что Россия продолжает наращивать силы в Беларуси, и Украина это отслеживает и будет реагировать.
"Мы видим, что Россия под различными маскировочными мероприятиями, под разными учениями заводит свои войска на территорию Беларуси, играя своими мускулами на севере Беларуси в отношении стран Балтии, в отношении Польши и в отношении Украины", - сообщил Хомчак в интервью Радио Свобода.
Хомчак отметил, что Рада приняла важный закон по укомплектованию резервистами Вооруженных сил по решениям президента Украины, не проводя в стране мобилизацию.
"Опыт у нас за эти 7 лет есть. Нам это было очень необходимо. Сегодня оно у нас есть. Мы сможем в кратчайшие сроки, за несколько дней нарастить усилия на несколько сотен тысяч военнослужащих, которые подготовлены, которые прошли войну, которые имеют опыт, которые умеют воевать", - отметил он.
Заявления Хомчака – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак убежден, что президент Украины Владимир Зеленский в состоянии отдать приказ о наступлении на Донбассе. Однако прежде необходимо просчитывать все последствия, силы, возможности, резервы.
- Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.