Хомчак раскрыл коварный план путинских учений в Беларуси / УНИАН

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью. При этом он подчеркнул, что Россия продолжает наращивать силы в Беларуси, и Украина это отслеживает и будет реагировать.

"Мы видим, что Россия под различными маскировочными мероприятиями, под разными учениями заводит свои войска на территорию Беларуси, играя своими мускулами на севере Беларуси в отношении стран Балтии, в отношении Польши и в отношении Украины", - сообщил Хомчак в интервью Радио Свобода.

Хомчак отметил, что Рада приняла важный закон по укомплектованию резервистами Вооруженных сил по решениям президента Украины, не проводя в стране мобилизацию.

"Опыт у нас за эти 7 лет есть. Нам это было очень необходимо. Сегодня оно у нас есть. Мы сможем в кратчайшие сроки, за несколько дней нарастить усилия на несколько сотен тысяч военнослужащих, которые подготовлены, которые прошли войну, которые имеют опыт, которые умеют воевать", - отметил он.

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