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Пушилін заявив, що Зеленський боїться отримати кулю в спину на Донбасі

3 травня 2021, 10:11

Так званий глава "Донецької народної республіки" Денис Пушилін знайшов пояснення причини відмови Зеленського зустрічатися з ним на Донбасі.

Денис Пушилін
Пушилін заявив, що Зеленський боїться отримати кулю в спину на Донбасі / Reuters

Президент України Володимир Зеленський не відреагував на пропозицію лідерів самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР" зустрітися, оскільки побоюється "отримати кулю в спину", заявив так званий глава "Донецької народної республіки" Денис Пушилін.

"Ми, зі свого боку, зробили максимум можливого. Я і (глава "ЛНР") Леонід Іванович (Пасічник) запропонували: хочете на лінії зіткнення, в будь-якій точці. Розуміємо, (Зеленському) страшно, можливо. Страшно не через те, що з нашого боку щось там станеться, а Зеленському, найімовірніше, може бути страшно отримати постріл у спину", - сказав Пушилін в інтерв'ю РИА Новости.

Він звернув увагу, що ситуацію на лінії розмежування періодично "підігрівають" радикальні збройні сили, непідконтрольні Києву. Саме ці формування, вважає лідер "ДНР", здатні влаштувати таку провокацію проти українського президента.

Також Пушилін назвав слова Зеленського про зміну мінського формату піаром.

"З урахуванням того, що мінські угоди він не хоче і не може виконати, і аргументація вся фактично вичерпалася, яка дозволила хоч з якоїсь сторони показувати в більш-менш приглядному вигляді, Зеленський намагається тепер взагалі поміняти формати", - зазначив він.

Глава "ДНР" висловився і про пропозицію Зеленського зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Ватикані.

"Це ті інсинуації заради піару - і які зменшують цінність заяви як президента пана Зеленського, - маса ось цих заяв, ви ж бачили. То Ізраїль як посередник, то у Ватикані переговори, то у Туреччині, то в Ізраїлі, він з кимось хоч проговорив? Перш ніж робити такі заяви, ведеться величезна підготовча робота. Послухайте, більше робити потрібно з боку Зеленського, ніж говорити. Не робиться нічого, але є маса заяв, які ніяк не співвідносяться з реальністю", - сказав Пушилін.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що треба внести зміни до Мінських угод.

"Зараз я беру участь у процесі, який був розроблений до мого приходу [на пост президента]. Мінський процес повинен бути гнучкішим у цій ситуації. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - заявив Зеленський.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:

ДНР Володимир Зеленський війна на Донбасі Денис Пушилін
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