Пушилин заявил, что Зеленский боится получить пулю в спину на Донбассе / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал на предложение лидеров самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" встретиться, поскольку опасается "получить пулю в спину", заявил так называемый глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.

"Мы, со своей стороны, сделали максимум возможного. Я и (глава "ЛНР") Леонид Иванович (Пасечник) предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, (Зеленскому) страшно, может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину", – сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Он обратил внимание, что обстановку на линии разграничения периодически "подогревают" радикальные вооруженные силы, неподконтрольные Киеву. Именно эти формирования, считает лидер "ДНР", способны устроить такую провокацию против украинского президента.

Также Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата пиаром.

"С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы", - отметил он.

Глава "ДНР" высказался и о предложении Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

"Это те инсинуации ради пиара - и которые уменьшают ценность заявления как президента господина Зеленского, - масса вот этих заявлений, вы же видели. То Израиль в качестве посредника, то в Ватикане переговоры, то в Турции, то в Израиле, он с кем-то хоть проговорил? Прежде чем делать такие заявления, ведется огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить. Не делается ничего, но есть масса заявлений, которые никак не соотносятся с реальностью", - сказал Пушилин.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходимо внести изменения в минские соглашения.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - заявил Зеленский.

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