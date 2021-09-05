Путін готовий зустрічатися із Зеленським: у Кремлі поставили умову щодо Криму

Володимир Зеленський і Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, заявив прес-секретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін готовий йти шляхом нормалізації двосторонніх відносин між Україною і РФ. Про це Пєсков розповів в ефірі пропагандистського каналу Росія 1.

"Якщо говорити про політичну волю президента Путіна - він її чітко підтвердив і перепідтвердив: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться, і по ідеї це треба, звичайно, виправляти. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Водночас Пєсков додав, що приналежність Криму не може бути темою зустрічі Путіна і Зеленського.

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Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що Київ і Москва вже ведуть переговори про організацію зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

30 червня Путін звинуватив Зеленського у тому, що він нібито здав Україну під зовнішнє управління заходу. За словами політика, через це немає сенсу вести переговори з українським президентом. Однак Путін не відмовляється від зустрічі з Зеленським.

Зеленський готовий до переговорів з Путіним, однак зустріч відбудеться тільки в тому випадку, якщо Москва буде налаштована на врегулювання конфлікту двох держав.