Путін перетворив Чорне море на небезпечний регіон, може початися війна - офіцер НАТО

Росіяни провокують кораблі НАТО на зіткнення / Фото Reuters

Рано чи пізно в Чорному морі може статися інцидент, що загрожує війною. Небезпечну ситуацію там створив президент Росії Володимир Путін.

Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel озвучив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

Зокрема, за його словами, росіяни провокують кораблі НАТО на зіткнення.

"Коли в Чорному морі проходять такі кораблі, як есмінці, як Defender, як USS Cook, росіяни починають проводити навколо них маневри, намагатися перегородити шлях, близько пролетіти над ними літаками, щоби затряслася палуба – це все одно рано чи пізно призведе до якогось інциденту. Дуже часто так починалися війни, починалися конфлікти", - підкреслив Табах.

Подібна поведінка РФ призвела до того, що в Чорному морі стало більше бойових кораблів.

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читайте такожСпалили двигуни: військовий США розкрив деталі погоні за британським есмінцем у Чорному морі"Ми бачимо в Чорному морі стільки бойових кораблів, як Defender або Ross та інші есмінці. Це кораблі з величезною зброєю, з Томагавками. Їх ніколи стільки не було в Чорному морі", - пояснив Табах.

При цьому Чорне море не грає великої стратегічної ролі.

"Воно прострілюється і проглядається з усіх боків. Туреччина - країна НАТО. Перекриє Босфор - і Чорне море закрито", - резюмував офіцер.

"Обстріл" британського есмінця Defender - про що раніше повідомляв Главред: