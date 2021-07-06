УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін перетворив Чорне море на небезпечний регіон, може початися війна - офіцер НАТО

6 липня 2021, 01:17

Через поведінку Росії в Чорному морі стало більше бойових кораблів, таких як Defender, Ross та інші есмінці. Це смерть кораблі з величезною зброєю.

Чорне море, Кораблі
Росіяни провокують кораблі НАТО на зіткнення / Фото Reuters

Рано чи пізно в Чорному морі може статися інцидент, що загрожує війною. Небезпечну ситуацію там створив президент Росії Володимир Путін.

Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel озвучив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

Зокрема, за його словами, росіяни провокують кораблі НАТО на зіткнення.

"Коли в Чорному морі проходять такі кораблі, як есмінці, як Defender, як USS Cook, росіяни починають проводити навколо них маневри, намагатися перегородити шлях, близько пролетіти над ними літаками, щоби затряслася палуба – це все одно рано чи пізно призведе до якогось інциденту. Дуже часто так починалися війни, починалися конфлікти", - підкреслив Табах.

Подібна поведінка РФ призвела до того, що в Чорному морі стало більше бойових кораблів.

Реклама

читайте такожСпалили двигуни: військовий США розкрив деталі погоні за британським есмінцем у Чорному морі"Ми бачимо в Чорному морі стільки бойових кораблів, як Defender або Ross та інші есмінці. Це кораблі з величезною зброєю, з Томагавками. Їх ніколи стільки не було в Чорному морі", - пояснив Табах.

При цьому Чорне море не грає великої стратегічної ролі.

"Воно прострілюється і проглядається з усіх боків. Туреччина - країна НАТО. Перекриє Босфор - і Чорне море закрито", - резюмував офіцер.

"Обстріл" британського есмінця Defender - про що раніше повідомляв Главред:

  • 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили "попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.
  • ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.
  • Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець залишив кордони "територіального моря" РФ.
  • Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", оскільки британська сторона ніяких атак не зафіксувала.
НАТО Чорне море Володимир Путін військова агресія РФ Гаррі Табах новини України та світу
Зараз ви переглядаєте новину «Путін перетворив Чорне море на небезпечний регіон, може початися війна - офіцер НАТО». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фіналістка Холостяка засвітила цицьочки у занадто відвертому купальникуФіналістка Холостяка засвітила цицьочки у занадто відвертому купальнику "Як гаряче": Мішель Андраде засвітила груди в прозорому купальнику"Як гаряче": Мішель Андраде засвітила груди в прозорому купальнику "Далі освистування гімну!?": британці вимагають вибачитися за грубий жарт над формою збірної України"Далі освистування гімну!?": британці вимагають вибачитися за грубий жарт над формою збірної України У Вінницькій області після вакцини від коронавірусу помер чоловікУ Вінницькій області після вакцини від коронавірусу помер чоловік Чого чекати від Росії після ухвалення закону про корінні народиЧого чекати від Росії після ухвалення закону про корінні народи

Останні новини

10:50

У моду на літо 2021 повернулася неповторна і чарівлива спідниця-шорти

10:30

Пили, гуляли і смажили шашлик: туристи у Одесі влаштували пікнік біля Вічного вогню

10:13

Танці та феєрверк на Меморіалі Небесної Сотні: з'явилися подробиці скандалу з блогеркою зі Львова Відео

09:56

Перемоги і звершення: що обіцяє Льву гороскоп на липень-2021 Відео

09:52

У Києві відвідувачі фестивалю без масок влаштували страшну тисняву в метро Відео

Реклама
09:47

5 речей, які кожна жінка повинна встигнути зробити для себе до 40 років Відео

09:36

Україну захлеснуть зливи і грози: синоптики оголосили штормове попередження Відео

09:13

Лікарі розповіли про важливі п'ять хвилин, які можуть продовжити життя Відео

09:12

У МОЗ назвали головну небезпеку штаму Дельта Відео

08:40

Удар США по Росії: Лавров заявив про ультиматум Вашингтона і вибухнув погрозою Москви Відео

08:17

В Україні різко зросла кількість нових COVID-діагнозів за добу

08:00

В Маріїнському парку відбувся найбільший випускний України (фото) Фото

07:45

Як розлучений диктатор-отруйник збирається захищати "традиційні цінності" Погляд

07:40

"Я народилася українкою": Кіра Рудик тричі уникла відповіді на запитання про громадянство США Відео

07:14

У Грузії трагічно загинув українець

07:10

Угода Байдена і Путіна щодо Донбасу: дипломат розкрив нову стратегію Кремля відносно України Відео

07:02

Експерти розповіли, що важливіше для схуднення - вправи або дієта Відео

06:47

Циклон незабаром "помре", повернеться спека: синоптик назвала дату Відео

06:47

Астролог розповів, по яких напрямках влітку вдарить Росія Відео

06:03

Банки будуть автоматично списувати гроші з рахунків українців: кого це торкнеться

Реклама
05:28

Напад Росії на Україну: експерт розкрив сценарій нової атаки Москви Відео

05:05

Зі святом Івана Купала 2021: красиві листівки та привітання

04:57

Вчені відшукали новий підхід до лікування ожиріння Відео

04:17

Біологічна зброя: названо найнебезпечніші газовані напої

03:20

Хлопець оцінив кохану на 4 бали з 10: та була за його спиною і готувала ляпас Відео

03:20

Імунолог розповів, які пацієнти набагато рідше за інших хворіють на коронавірус

01:46

Ксенія Мішина топлес вразила красою в ніжній фотосесії

01:17

Путін перетворив Чорне море на небезпечний регіон, може початися війна - офіцер НАТО Відео

00:03

Чим замінити вівсянку: названо найкорисніші каші на сніданок Відео

05 липня, понеділок
23:45

Скільки часу вам потрібно, щоб спорожнитися після їжі і як це характеризує ваше здоров'я Відео

23:34

Пристрасний поцілунок з чоловіком: український співак MELOVIN здивував усіх на сцені Atlas Weekend Відео

23:08

Погрожувала відрізати статевий орган дитині з інвалідністю: у Вінниці вчителька потрапила у скандал Відео

22:53

Йшов до магазину та загинув: на Житомирщині хлопець потрапив під колеса Інтерсіті Відео

22:52

У моді біла жіноча сорочка: з чим носити цей важливий елемент гардеробу влітку Фото Відео

22:30

Чотири речі, які нейрохірурги роблять кожен день, щоб залишатися в мозковому тонусі Відео

22:25

Прикмети на 6 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала

22:08

Танці та феєрверк: блогерці за гучне свято на Меморіалі Небесної Сотні загрожує в'язниця Відео

22:05

У церкві під Львовом трагічно загинув молодий хлопець

21:47

Три найгірших напої проти запалення Відео

21:22

"Безглузді розбіжності": Меладзе відверто висловився про політику

Реклама
21:02

Не поділили Крим: у Польщі українець зарізав свого співвітчизника на очах у білорусів Відео

21:01

Чотири помилки, які можуть підірвати здоров'я кишечника Відео

20:46

Інфекціоніст детально розповіла про нову вакцину Janssen в Україні

20:43

Спека повертається: українців попередили готуватися до нової аномалії Відео

20:32

Стало відомо де і коли поховають Володимира Меньшова

20:30

Залишилося трохи почекати: у Мінсоцполітики пообіцяли незабаром виплатити субсидії Відео

20:28

Названо найгірші продукти харчування при стресі Відео

20:19

"Все пливе і летить": у Сочі ураган зносить все на своєму шляху Відео

20:11

Врятовано три життя: вперше в історії у Полтаві посмертно трансплантували органи Відео

20:09

Лілія Ребрик показала мокрі груди в басейні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти