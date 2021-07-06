Путін перетворив Чорне море на небезпечний регіон, може початися війна - офіцер НАТО

Через поведінку Росії в Чорному морі стало більше бойових кораблів, таких як Defender, Ross та інші есмінці. Це смерть кораблі з величезною зброєю.
Рано чи пізно в Чорному морі може статися інцидент, що загрожує війною. Небезпечну ситуацію там створив президент Росії Володимир Путін.
Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel озвучив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.
Зокрема, за його словами, росіяни провокують кораблі НАТО на зіткнення.
"Коли в Чорному морі проходять такі кораблі, як есмінці, як Defender, як USS Cook, росіяни починають проводити навколо них маневри, намагатися перегородити шлях, близько пролетіти над ними літаками, щоби затряслася палуба – це все одно рано чи пізно призведе до якогось інциденту. Дуже часто так починалися війни, починалися конфлікти", - підкреслив Табах.
Подібна поведінка РФ призвела до того, що в Чорному морі стало більше бойових кораблів.
читайте такожСпалили двигуни: військовий США розкрив деталі погоні за британським есмінцем у Чорному морі"Ми бачимо в Чорному морі стільки бойових кораблів, як Defender або Ross та інші есмінці. Це кораблі з величезною зброєю, з Томагавками. Їх ніколи стільки не було в Чорному морі", - пояснив Табах.
При цьому Чорне море не грає великої стратегічної ролі.
"Воно прострілюється і проглядається з усіх боків. Туреччина - країна НАТО. Перекриє Босфор - і Чорне море закрито", - резюмував офіцер.
"Обстріл" британського есмінця Defender - про що раніше повідомляв Главред:
- 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили "попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.
- ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.
- Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець залишив кордони "територіального моря" РФ.
- Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", оскільки британська сторона ніяких атак не зафіксувала.