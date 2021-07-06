Путин превратил Черное море в опасный регион, может начаться война - офицер НАТО

Россияне провоцируют корабли НАТО на столкновение / Фото Reuters

Рано или поздно в Черном море может произойти инцидент, угрожающий войной. Опасную ситуацию там создал президент России Владимир Путин.

Такое мнение в интервью Obozrevatel озвучил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

В частности, по его словам, россияне провоцируют корабли НАТО на столкновение.

"Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как Defender, как USS Cook, россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться преградить путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба – это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту. Очень часто так начинались войны, начинались конфликты", – подчеркнул Табах.

Подобное поведение РФ привело к тому, что в Черном море стало больше боевых кораблей.

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При этом Черное море не играет большой стратегической роли.

"Оно простреливается и просматривается со всех сторон. Турция - страна НАТО. Перекроет Босфор – и Черное море закрыто", - резюмировал офицер.

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