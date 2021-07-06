Путин превратил Черное море в опасный регион, может начаться война - офицер НАТО

Из-за поведения России в Черном море стало больше боевых кораблей, таких как Defender, Ross и другие эсминцы. Это смерть несущие корабли, с огромным оружием.
Рано или поздно в Черном море может произойти инцидент, угрожающий войной. Опасную ситуацию там создал президент России Владимир Путин.
Такое мнение в интервью Obozrevatel озвучил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
В частности, по его словам, россияне провоцируют корабли НАТО на столкновение.
"Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как Defender, как USS Cook, россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться преградить путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба – это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту. Очень часто так начинались войны, начинались конфликты", – подчеркнул Табах.
Подобное поведение РФ привело к тому, что в Черном море стало больше боевых кораблей.
Читайте такжеСожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море"Мы видим в Черном море столько боевых кораблей, как Defender или Ross и другие эсминцы. Это смерть несущие корабли, с огромным оружием, с Томагавками. Их никогда столько не было в Черном море", - объяснил Табах.
При этом Черное море не играет большой стратегической роли.
"Оно простреливается и просматривается со всех сторон. Турция - страна НАТО. Перекроет Босфор – и Черное море закрыто", - резюмировал офицер.
"Обстрел" британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
- ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
- Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
- Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.