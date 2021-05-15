Кривава ДТП на Луганщині: водій напідпитку збив чотирьох підлітків

Ще троє підлітків - 14-річний хлопець, дівчата 13 та 15 років - госпіталізовані в лікарню з численними переломами кінцівок.
Жахлива автокатастрофа сталася у Луганській області - там п'яний водій наїхав на групу підлітків. Унаслідок ДТП загинув 14-річний хлопець.
У поліції повідомили, що 14 травня о 22:51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки, на вулиці Покровській, біля будинку 58, сталася ДТП з травмованими.
Правоохоронці встановили, що 34-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" скоїв наїзд на чотирьох підлітків, які йшли проїжджою частиною дороги в попутному автомобілю напрямку.
Унаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.
Ще троє підлітків - 14-річний хлопець, а також дівчата 13- та 15 років - госпіталізовані до лікарні з численними переломами кінцівок. Молодша з них зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).
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Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 КПК України.
ДТП в Україні - про що йшлося раніше:
- Водій автомобіля "Тойота" не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Унаслідок зіткнення позашляховика і легковика вночі 15 березня на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова в Деснянському районі столиці загинуло дві людини.
- У Києві на Майдані Незалежності джип влетів у натовп. Двоє людей загинуло. Як повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, водій позашляховика не впорався з керуванням, оскільки під час руху автомобіля втратив свідомість.