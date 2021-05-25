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П'яна ДТП у Вінниці: жінка розчавила на тротуарі 13-річного школяра

25 травня 2021, 09:05
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Потерпілому п'ять годин робили складну нейрохірургічну операцію. У школяра відкрита черепно-мозкова травма, а також переломи рук і ніг.

ДТП
У Вінниці п'яний водій позашляховика збила на тротуарі підлітка / Фото prm

У Вінниці 43-річна водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збила на тротуарі 13-річного Андрія Тарасюка. Тепер лікарі борються за життя хлопця. Він знаходиться в комі в реанімації.

Автомобіль летів на швидкості та не вписався у поворот. Спочатку позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на хлопця, передає ТСН.

Свідки ДТП кажуть, що жінка була дуже п'яна. Її доставили в наркодиспансер, на результати експертизи ще очікують. Сьогодні водієві суд обиратиме запобіжний захід.

Потерпілому підлітку 5 годин робили складну нейрохірургічну операцію. У школяра відкрита черепно-мозкова травма, а також переломи рук і ніг.

"Є відкрита черепно-мозкова травма з пошкодженням кори головного мозку, перелом в лобовій ділянці. Кістки пошкодили кору головного мозку, судини. Виникла кровотеча", - розповів нейрохірург дитячої обласної лікарні Сергій Волощук.

Від прогнозів медики утримуються.

ДТП з вибухом і пожежею в Києві - про що раніше писав Главред:

  • У ніч на понеділок, 24 травня в Києві на Брест-Литовському шосе сталася смертельна ДТП.
  • За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник.
  • Внаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.
  • Водій фури, найімовірніше, заснув за кермом. Зараз він у важкому стані в опіковому центрі.
  • Водій і пасажир Volkswagen згоріли живцем, загинув також пішохід, який випадково опинився вночі на шляху вантажівки.

ДТП новини Вінниці
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