П'яна ДТП у Вінниці: жінка розчавила на тротуарі 13-річного школяра

У Вінниці п'яний водій позашляховика збила на тротуарі підлітка / Фото prm

У Вінниці 43-річна водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збила на тротуарі 13-річного Андрія Тарасюка. Тепер лікарі борються за життя хлопця. Він знаходиться в комі в реанімації.

Автомобіль летів на швидкості та не вписався у поворот. Спочатку позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на хлопця, передає ТСН.

Свідки ДТП кажуть, що жінка була дуже п'яна. Її доставили в наркодиспансер, на результати експертизи ще очікують. Сьогодні водієві суд обиратиме запобіжний захід.

Потерпілому підлітку 5 годин робили складну нейрохірургічну операцію. У школяра відкрита черепно-мозкова травма, а також переломи рук і ніг.

"Є відкрита черепно-мозкова травма з пошкодженням кори головного мозку, перелом в лобовій ділянці. Кістки пошкодили кору головного мозку, судини. Виникла кровотеча", - розповів нейрохірург дитячої обласної лікарні Сергій Волощук.

Від прогнозів медики утримуються.

ДТП з вибухом і пожежею в Києві - про що раніше писав Главред: