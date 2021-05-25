П'яна ДТП у Вінниці: жінка розчавила на тротуарі 13-річного школяра

Потерпілому п'ять годин робили складну нейрохірургічну операцію. У школяра відкрита черепно-мозкова травма, а також переломи рук і ніг.
У Вінниці 43-річна водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збила на тротуарі 13-річного Андрія Тарасюка. Тепер лікарі борються за життя хлопця. Він знаходиться в комі в реанімації.
Автомобіль летів на швидкості та не вписався у поворот. Спочатку позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на хлопця, передає ТСН.
Свідки ДТП кажуть, що жінка була дуже п'яна. Її доставили в наркодиспансер, на результати експертизи ще очікують. Сьогодні водієві суд обиратиме запобіжний захід.
Потерпілому підлітку 5 годин робили складну нейрохірургічну операцію. У школяра відкрита черепно-мозкова травма, а також переломи рук і ніг.
"Є відкрита черепно-мозкова травма з пошкодженням кори головного мозку, перелом в лобовій ділянці. Кістки пошкодили кору головного мозку, судини. Виникла кровотеча", - розповів нейрохірург дитячої обласної лікарні Сергій Волощук.
Від прогнозів медики утримуються.
ДТП з вибухом і пожежею в Києві - про що раніше писав Главред:
- У ніч на понеділок, 24 травня в Києві на Брест-Литовському шосе сталася смертельна ДТП.
- За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник.
- Внаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.
- Водій фури, найімовірніше, заснув за кермом. Зараз він у важкому стані в опіковому центрі.
- Водій і пасажир Volkswagen згоріли живцем, загинув також пішохід, який випадково опинився вночі на шляху вантажівки.