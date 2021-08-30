П'яний 19-річний водій без посвідчення влетів у таксі: троє загиблих і багато постраждалих

На Львівщині сталася смертельна ДТП / facebook.com/MVS.LVIV/

Увечері 24 серпня на трасі Борислав - Самбір - Мостиська - Дрогобич у селі Попеля Львівської області сталася смертельна аварія. На дорозі зіткнулися два автомобілі, в результаті загинули три людини, ще семеро - постраждали, троє з них зараз в реанімації.

Винуватець аварії - 19-річний водій Volkswagen Passat. На великій швидкості він раптово вискочив на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнувся із таксі. При цьому хлопець був під дією алкоголю. Водійських прав у нього ніколи не було. Як повідомляє пресслужба поліції Львівської області, хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Від удару автомобілі Volkswagen Passat і Volkswagen Golf зім'яло, один з них загорівся, а одна з пасажирок навіть вилетіла з машини.

Водій таксі загинув, його звали Ярослав Білий, він жив у Бориславі. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Фото facebook.com/MVS.LVIV/

Крім того, внаслідок аварії на місці загинули 16-річна школярка Надя Довжинська і 19-річний Мар'ян Багрій. Двоюрідна сестра Наді - Христина Олексівська - вижила в аварії. У неї серйозні травми - перелом ноги, щелепи, вибиті зуби, пошкоджена селезінка, черепно-мозкова травма, передає Obozrevatel.

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Двоюрідний брат загиблого Мар'яна Роман потрапив до лікарні. Їхній друг Руслан Шифурко теж перебуває в реанімації з важкими травмами. За словами лікарів, у молодих людей розриви селезінки, кишечника, переломи ніг і тазу.

Водієві Volkswagen Passat повідомили про підозру. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння). Якщо вину буде доведено, то винному загрожує до 12 років позбавлення волі. На даний момент водій також знаходиться в лікарні, його взяли під варту.

Як повідомляв Главред, 28 серпня в селі Підберезці поблизу Львова сталася ДТП. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донькою Євою загинув в автокатастрофі. Аварія сталася вночі на позначці 100 кілометрів траси Київ – Ковель – Яготин, біля села Різня. Автомобіль Ланос, за кермом якого перебував Черненко, зіткнувся з Ауді.