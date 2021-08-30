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Пьяный 19-летний водитель без прав влетел в такси на Львовщине: трое погибших и много пострадавших

30 августа 2021, 09:18
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От удара автомобили смяло, один из них загорелся, а одна из пассажирок даже вылетела из машины. Водителю Volkswagen Passat сообщили о подозрении.

На Львовщине произошло смертельное ДТП / facebook.com/MVS.LVIV/

Вечером 24 августа на трассе Борислав – Самбор – Мостыска – Дрогобыч в селе Попеля Львовской области произошла смертельная авария. На дороге столкнулись два автомобиля, в результате погибли три человека, еще семеро - пострадали, трое из них сейчас в реанимации.

Виновник аварии - 19-летний водитель Volkswagen Passat. На большой скорости он внезапно выскочил на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с такси. При этом парень был под действием алкоголя. Водительских прав у него никогда не было. Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

От удара автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Golf смяло, один из них загорелся, а одна из пассажирок даже вылетела из машины.

Водитель такси погиб, его звали Ярослав Белый, он жил в Бориславе. У него осталась жена и двое детей.

Фото facebook.com/MVS.LVIV/

Кроме того, в результате аварии на месте погибли 16-летняя школьница Надя Довжинская и 19-летний Марьян Багрий. Двоюродная сестра Нади –Кристина Олексивская – выжила в аварии. У нее серьезные травмы – перелом ноги, челюсти, выбиты зубы, повреждена селезенка, черепно-мозговая травма, передает Obozrevatel.

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Двоюродный брат погибшего Марьяна Роман попал в больницу. Их друг Руслан Шифурко тоже находится в реанимации с тяжелыми травмами. По словам врачей, у молодых людей разрывы селезенки, кишечника, переломы ног и таза.

Водителю Volkswagen Passat сообщили о подозрении. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Если вина будет доказана, то виновному грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент водитель также находится в больнице, его взяли под стражу.

Как сообщал Главред, 28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова произошло ДТП. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в автокатастрофе. Авария произошла ночью на отметке 100 километров трассы Киев – Ковель – Яготин, возле села Ризня. Автомобиль Ланос, за рулем которого находился Черненко, столкнулся с Ауди.

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