Машины превратились в металлолом: на Львовщине произошло пьяное смертельное ДТП, много пострадавших

На Львовщине произошло смертельное ДТП / скриншот

Во Львовской области накануне ночью произошло масштабное смертельное ДТП. Пьяный 19-летний водитель вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в такси. От удара машины превратились в металлолом.

Известно, что компания друзей возвращалась с концерта в Бориславе домой в деревню. В машине их было пятеро, а за рулем - 40-летний водитель, до дома они не доехали лишь четыре километра, передает ТСН.

Водитель такси и еще двое пассажиров — 16-летняя девушка и 20-летний парень — погибли на месте. Три человека госпитализированы. Травмы получил и сам 19-летний водитель, который вылетел на встречку, и его трое пассажиров.

Состояние семи пострадавших остается тяжелым – они получили множественные переломы, повреждения внутренних органов, три человека - в реанимации.

"Спидометр у того дурака остановился на 140. Наш Славик никогда не превышал скорость, могла быть 60 километров, он со всеми ссорился: "Чем тише едешь, тем дальше будешь", — рассказала Марина Каблаш, коллега погибшего Ярослава.

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19-летний водитель находится в больнице под конвоем. Парню объявили о подозрении за совершение смертельного ДТП, ему грозит до 12 лет за решеткой.

Как сообщал Главред, утром 20 августа в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате чего погибли пятеро людей. Среди погибших - трое детей.

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22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в автокатастрофе. Авария произошла ночью на отметке 100 километров трассы Киев – Ковель – Яготин, возле села Ризня. Автомобиль Ланос, за рулем которого находился Черненко, столкнулся с Ауди.