Жуткое ДТП c пожаром на Запорожье: погибли пять человек, среди них три ребенка

ДТП в Запорожской области / zp.npu.gov.ua

В пятницу утром, 20 августа, в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате чего погибли пятеро людей.

Среди погибших трое детей, сообщает главное управление Нацполиции в Запорожской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в Васильевском районе около 04.30 утра.

По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Astra и Mercedes-benz 190, который перевернулся в кювет и загорелся.

В результате ДТП, водитель и четыре пассажира Mercedes погибли на месте. Среди них трое малолетних детей.

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/ zp.npu.gov.ua

Водитель автомобиля Opel 1990 г.р и его пассажирка 1989 г.р. госпитализированы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП. Ведется следствие.

/ zp.dsns.gov.ua

Как уточнили в ГУ ГСЧС в Запорожской области, авария произошла между селами Высокое и Радостное.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре грузовых автомобиля. В результате аварии в больницы попали четыре человека.