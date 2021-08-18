Масштабное ДТП с четырьмя грузовиками на Днепропетровщине: в одном из них были нефтепродукты

Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство / dsns.gov.ua

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре грузовых автомобиля. В результате аварии в больницы попали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГосСЧС, в ДТП попали грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты; грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур; малотонажный грузовой автомобиль Mercedes; грузовой автомобиль DAF.

Когда на место аварии прибыли спасатели, кабина грузового автомобиля DAF была охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство.

В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Спасателям пришлось его вырезать из автомобиля.

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"Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в медицинские учреждения города Днепр четырех пострадавших с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.

Спасатели отключили элементы питания транспортных средств для предотвращения возникновения пожара и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Смотрите видео: Копы погибли в ДТП в Одесской области

Как сообщал Главред, в Одесской области 13 августа произошло ДТП с участием полицейских, в результате которого погибли трое копов. Авто, на котором ехали стражи порядка, слетело в кювет и перевернулось. Чудом выжил только один из четырех пассажиров, который сидел на заднем сиденьи. Он в реанимации.

По данным областной полиции, среди погибших - 38-летний Игорь Ольховский, 45-летний Сергей Маковецкий и 26-летний Александр Братинов.

Причины аварии выясняют специалисты Госбюро расследований.