В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото)

В ДТП погиб Валентин Черненко / фото Facebook

На днях в аварии погиб украинец, который совершил один самых грандиозных рекордов современности – единичный пеший переход из Киева в Лиссабон длиной 5477 км. Этот рекорд Валентин Черненко установил в 2019 году.

"22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в страшной автокатастрофе. Это она на старте подарила папе в далекое путешествие свою игрушку, которая стала в пути для Валентина счастливым талисманом..." – написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

Житомирская полиция подтвердила, что авария произошла ночью 22 августа на отметке 100 километров трассы Киев – Ковель – Яготин, возле села Ризня. Отмечается, что автомобиль "Ланос", за рулем которого находился Черненко, столкнулся с "Ауди". Украинский рекордсмен вместе со своей 10-летней дочерью погибли на месте.

Место ДТП / Пресс-служба полиции Житомирщины

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