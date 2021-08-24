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В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото)

24 августа 2021, 09:06
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Валентин Черненко установил рекорд Украины в 2019 году, совершив одинокий пеший переход из Киева до Лиссабона.

Валентин Черненко
В ДТП погиб Валентин Черненко / фото Facebook

На днях в аварии погиб украинец, который совершил один самых грандиозных рекордов современности – единичный пеший переход из Киева в Лиссабон длиной 5477 км. Этот рекорд Валентин Черненко установил в 2019 году.

"22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в страшной автокатастрофе. Это она на старте подарила папе в далекое путешествие свою игрушку, которая стала в пути для Валентина счастливым талисманом..." – написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

Житомирская полиция подтвердила, что авария произошла ночью 22 августа на отметке 100 километров трассы Киев – Ковель – Яготин, возле села Ризня. Отмечается, что автомобиль "Ланос", за рулем которого находился Черненко, столкнулся с "Ауди". Украинский рекордсмен вместе со своей 10-летней дочерью погибли на месте.

Место ДТП / Пресс-служба полиции Житомирщины

Коротко о Валентине Черненко и его рекорде

  • Валентин Черненко был профессиональным хоккеистом, а после завершения карьеры стал профессиональным путешественником.
  • В 2019 он за 161 день один и пешком перешел из Киева в Лиссабон – 5477 километров через всю Европу. Из путешествия он вернулся с огромным опытом. Но и похудел на 5 килограммов.
  • Таким образом он установил рекорд – самый длинный пеший поход, совершенный украинцем.
  • Пройти пешком уже вокруг света – Валентин не планировал, потому что, такое путешествие могло продолжаться и 5 лет.

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