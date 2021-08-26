П'ятирічна українка підкорила одну з вершин Великого Кавказу заввишки у 4 тис. метрів

Олександра Канкрова підкорила Лайлу / Фото Facebook Ілля Канкров

П'ятирічна Олександра Канкрова з міста Рівне піднялася на Лайлу - це найвища гора Сванетського хребта центрального Кавказу. Маленька дівчинка разом з батьками піднялася на висоту в 4009 метрів.

Як розповів батько Олександри Ілля Канкров, перший похід дівчинки в гори відбувся, коли їй був всього рік і два місяці - тоді вона лише навчилася ходити, йдеться у випуску Сніданок з 1+1.

А цього року юна українка вже тричі ходила в повноцінні походи. Нинішня піша подорож тривала 20 днів і ускладнилася тим, що йшли дощі з грозами.

Після спуску з гори дівчинка разом зі старшими альпіністами відвідала кілька перевалів, перейшла вбрід річку, а потім поїхала на море в Батумі. Тепер же Олександра готується до нових пригод.

Сходження на Лайлу / Фото facebook.com/illya22

Фото facebook.com/illya22

Як повідомляв Главред, новий рекорд України встановив 4 липня 6-річний Марко Данчевський з Львівської області. Хлопчик назвав 196 країн світу за рекордні 13,5 хвилин. Таким чином він переміг у номінації "Найбільша кількість найменувань країн, відтворених дитиною на пам'ять по контуру карти".