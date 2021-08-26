Пятилетняя украинка покорила одну из вершин Большого Кавказа высотой в 4 тыс. метров

Александра Канкрова покорила Лайлу/ Фото Facebook Илья Канкров

Пятилетняя Александра Канкрова из города Ровно поднялась на Лайлу - это самая высокая гора Сванетского позвоночника центрального Кавказа. Маленькая девочка вместе с родителями поднялась на высоту в 4009 метров.

Как рассказал отец Александры Илья Канкров, первый поход девочки в горы состоялся, когда ей был год и два месяца - тогда она только научилась ходить, говорится в выпуске Сніданок с 1+1.

А в этом году юная украинка уже трижды ходила в полноценные походы. Нынешнее пешее путешествие длилось 20 дней и осложнилось тем, что шли дожди с грозами.

После спуска с горы девочка вместе со старшими альпинистами посетила несколько перевалов, перешла вброд реку и в конце поехала на море в Батуми. Теперь же Александра готовится к новым приключениям.

Восхождение на Лайлу / Фото facebook.com/illya22

Фото facebook.com/illya22

Как сообщал Главред, новый рекорд Украины установил 4 июля 6-летний Марко Данчевский из Львовской области. Мальчик назвал 196 стран мира за рекордные 13,5 минут. Таким образом он победил в номинации "Самое большое количество наименований стран, воспроизведенных ребенком на память по контуру карты".