В Грузии трагически погиб украинец

Анатолий Мрачковский совершил схождение на гору Тутнульди в Сванетии / Фото facebook.com/faiskiev

В Грузии во время спуска с горы погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Он совершил схождение на гору Тутнульди в Сванетии, высота которой составляет 4852 метра.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 2 июля, в 10:30 по местному времени. Во время спуска альпинист сорвался со снежного склона на высоте 3400 метров. Как сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания города Киева, через четыре часа после падения его на вертолете доставили в больницу города Местии, где медики констатировали смерть мужчины.

В Федерации отметили, что Анатолий Мрачковский регулярно принимал участие в учебно-тренировочных сборах, покорял вершины в Украине и других странах, самостоятельно ходил в горы. На его счету – восхождение на пик Абу Али ибн Сины, Казбек, Маттерхорн и множество гор в Карпатах.

"Сейчас прикладываются усилия, чтобы как можно скорее доставить тело Анатолия на Родину из Грузии", - сказано в сообщении.

Как сообщал Главред, в феврале 2020 года грузинские спасатели нашли тело туриста из Украины, которого накрыла лавина на горе Тетнульд вблизи города Местия.

Тогда пятеро украинцев каталась на лыжах в горах в районе города Местия, и один из них - Евгений Щекотин - не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски.

К слову, в то время в районе вершины Тетнульд сошли сразу две лавины.