В Грузии загадочно исчез украинский турист

Накануне в районе вершины Тетнульд произошло сошли сразу две лавины / Фото v-georgia.com

В Грузии ищут украинского туриста, который накануне не вернулся в гостиницу в поселке Местиа на западе страны. Украинец мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульд.

К поискам туриста из Украины подключились местные спасатели и добровольцы. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Накануне в районе вершины Тетнульд произошло сошли сразу две лавины. Спасатели оказали помощь четырем туристам из Чехии. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек, а именно – турист из Украины.

Напомним, украинские туристы, которые прилетели на отдых в Турцию, попали в ДТП. В результате аварии более десятка людей получили травмы. Авария произошла на шоссе между Денизли и Анталией.