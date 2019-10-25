Украинские туристы в Турции попали в ДТП: более десятка пострадавших

Травмы также получили водители и турецкий гид / Фото milliyet.com.tr

Украинские туристы, которые прилетели на отдых в Турцию, попали в ДТП. В результате аварии более десятка людей получили травмы.

Авария произошла на шоссе между Денизли и Анталией. Микроавтобус с украинцами столкнулся с трактором, съехал с дороги и врезался в ограждение, сообщает турецкое издание Milliyet.

В результате столкновения десять украинских туристов пострадали. Кроме украинцев, вследствие аварии травмы также получили водители обоих транспортных средств и турецкий гид.

Всем пострадавшим вовремя была оказана первая медицинская помощь, их доставили в больницу города Аджипаям. Медики оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.

Напомним, в ночь на 24 октября возле села Федоровка Сарненского районе Ровенской области произошла авария с участием автобуса международного сообщения Неоплан (ехал по маршруту Киев - Варшава) и грузовика, есть жертва и пострадавшие.

Утром 20 октября возле румынского города Бранешть автобус, в котором ехали украинцы, влетел в столб, а потом - перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек.