На Виннитчине два авто превратились в кровавое месиво металла и тел, есть жертвы

ВАЗ протаранил Audi, все, кто находился в авто, погибли.
В Винницкой области в Ямпольском районе близ села Писаревка произошло жуткое ДТП.
В результате ВАЗа и столкновения Audi, погибли три человека. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП, передает пресс-служба полиции области.
Копы предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093, местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где протаранил Audi А6.
За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района. От полученных повреждений на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир ВАЗа.
Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).
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