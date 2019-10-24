На Виннитчине два авто превратились в кровавое месиво металла и тел, есть жертвы

В Винницкой области в Ямпольском районе близ села Писаревка произошло жуткое ДТП.

В результате ВАЗа и столкновения Audi, погибли три человека. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП, передает пресс-служба полиции области.

Копы предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093, местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где протаранил Audi А6.

За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района. От полученных повреждений на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир ВАЗа.

Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Ранее на Ровенщине изуродован международный автобус, есть жертва.