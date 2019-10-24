На Ровенщине изуродован международный автобус, есть жертва

На Ровенщине международный автобус повал в ДТП, погиб второй водитель / rv.dsns.gov.ua

В ночь на четверг, 24 октября, возле села Федоровка Сарненского районе Ровенской области произошла авария с участием автобуса международного сообщения Неоплан (ехал по маршруту Киев - Варшава) и грузовика, есть жертва и пострадавшие.

ДТП случилось в 03:25 на трассе Киев - Варшава, погиб второй водитель Неоплана, а трое пассажиров автобуса получили ушибы и попали в больницу, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Ровенщине.

В ведомстве добавили, что в результате аварии салон автобуса был изуродован, и тело погибшего пришлось деблокировать с помощью спецоборудования.

"В результате ДТП второй водитель, который находился в правой части автобуса, погиб на месте происшествия", - отметили в ГСЧС.

Напомним, утро 20 октября возле румынского города Бранешть автобус, в котором ехали украинцы, влетел в столб, а потом - перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек.