Померяли температуру: из Китая прибыл первый борт с украинскими туристами

Самолет МАУ / Reuters

В аэропорт Борисполь прибыл первый самолет с украинцами из Китая из-за эпидемии пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Так, граждане Украины отдыхали на китайском острове Хайнань.

По данным Громадське, из города Санья домой вернули 158 человек. По их словам, на острове нет паники из-за вируса, но люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

В аэропорту у всех пассажиров самолета измерили температуру. При этом других проверок не проводилось. Пассажиры самолета были удивлены, что врач, который мерял температуру, не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

Как ранее сообщал Главред, в итальянском порту Чивитавеккьи из-за подозрения на коронавирус заблокирован круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого около 6000 пассажиров.