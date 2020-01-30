В Италии на круизном лайнере "держат в заложниках" почти 6000 человек: названа причина

Вирус из Китая / Reuters

В итальянском порту Чивитавеккьи в 100 км к югу от Рима заблокирован круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого около 6000 пассажиров. Отмечается, что причиной стало подозрение на заражение коронавирусом 2019-nCoV.

По данным издания Leggo, семейную пару из Гонконга изолировали в одиночной палате на борту лайнера. При этом указано, что проблемы с дыханием и высокая температура зафиксирована только у женщины, а мужчину изолировали для профилактики.

Сообщается, что туристы поднялись на борт несколько дней назад в Савоне, а 25 января они прибыли в аэропорт Мальпенса в Милане.

На место происшествия прибыли врачи из Рима, чтобы взять образцы крови для анализа, результаты которого будут во второй половине дня.

Сообщается, что ситуация находится под контролем и на борту нет причина для беспокойства. В то же время, почти 6000 пассажиром корабля остаются заложниками, потому что не могут покинуть борт.

Как ранее сообщал Главред, китайский вирус 2019-nCoV просочился в Индию, где зафиксировали первый случай заражения.