В Китае ужесточили наказание за "намеренное распространение" вируса 2019-ncov

Китайский коронавирус / Reuters

В китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые "намеренно распространяют" коронавирус 2019-ncov. Так в немилость власти можно попасть если возможный заразившийся отказывается от карантина или лечения.

"Лица, которые намеренно распространяют вирус, отказываются от лечения или карантина, а также наносят вред медицинскому персоналу, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности", - говорится в заявлении Департамента общественной безопасности Хубэя.

Так, запрещается нарушать порядок работы медучреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала, а также наносить какой-либо ущерб собственности медучреждений. Кроме того, запрещено создавать отдельные частные палаты в больницах и ограничили ритуальные процедуры в медучреждениях.

В то же время, ожидается, что вспышка китайского коронавируса достигнет своего пика в середине февраля, после чего пойдет на спад и полностью завершиться к концу сентября.

Как ранее сообщал Главред, китайский коронавирус унес жизни уже 170 человек, 162 из них - жители китайской провинции Хубэй.