Вирус в Китае 2020: число жертв выросло до 170

Коронавирус продолжает убивать людей / Reuters

Коронавирус, который по темпам кровожадности переплюнул атипичную пневмонию, унес жизни уже 170 человек, 162 из них - жители китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает местный комитет здравоохранения.

В течение суток 29 января в провинции Хубэй число погибших от коронавируса увеличилось на 37 человек, а число заразившихся — на 1032. Общее число инфицированных в провинции по состоянию на конец среды составило 4586 человек.

Всего на материковом Китае количество случаев заболевания превысило семь тысяч человек, а число погибших возросло до 170. В то же время 36 человек в Китае удалось вылечить от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Напомним, 29 января первый случай заболевания китайским вирусом подтвердился в Финдляндии. Ранее эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. 28 января стало известно, что китайский вирус добрался и до Германии. Вирус на данный момент не зафиксирован в Украине.

Как сообщал Главред, глава спецкомиссии Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань сообщил, в стране скоро будет пик распространения вируса нового типа (коронавирус 2019-nCoV). По его словам, это произойдет через 7-10 дней. При этом Чжун Наньшань уверен, что вирус в Китае не спровоцирует широкомасштабной эпидемии.

Тем временем группа ученых-медиков в китайском Гонконге сделала сенсационное открытие - им удалось разработать вакцину от жуткого вируса пневмонии, который в декабря 2019 года свирепствует в стране и стремительно распространятеся по миру. По информации азиатских СМИ, преступить к использованию вакцины можно будет лишь после длительных клинических испытаний.