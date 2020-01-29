"Ездили отдыхать": МАУ срочно эвакуирует украинцев из Китая

Боинг МАУ / Reuters

Украинская компания МАУ намерены эвакуировать украинцев из Китая. Данное решение было принято из-за распространения пневмонии, которую вызывает китайский коронавирус.

Планируют осуществить два рейса из Саньи – 30 января и 3 февраля.

"Эти (перелеты, - ред.) для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых завершился период путешествия", - сообщили в пресс-службе МАУ в комментарии РБК-Украина.

При этом указано, что в Китай отправят два пустых борта.

"У них (украинцев, - ред.) был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь два пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Саньи уже с туристами", - объяснили в компании.

Также отмечается, что после 3 февраля рейсов В Китай или обратно больше не будет.

Как ранее сообщал Главред, уханьский коронавирус продолжает свирепствовать и активно распространяться по миру.