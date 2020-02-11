В Грузии лавина убила украинского туриста – спасатели нашли тело

В Грузии лавина убила украинского туриста / скриншот из видео

Грузинские спасатели во вторник, 11 февраля, нашли тело туриста из Украины, которого накрыла лавина на горе Тетнульд вблизи города Местия.

По информации, пятеро украинцев накануне каталась на лыжах в горах в районе города Местия, и один из них - Евгений Щекотин - не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски, сообщали в украинском МИД.

К слову, в то время в районе вершины Тетнульд сошли сразу две лавины.

Сотрудники поисковой службы Грузии и местные волонтеры искали туриста в понедельник, но на ночь поиски пришлось приостановить, сообщает Рустави-2. Во вторник тело украинца нашли.

Поиски были осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около 20-30 градусов Цельсия.

Читайте такжеНа Алтае лавина убила группу студентов: список погибшихНапомним, ранее на востоке Турции сошла лавина на автомобильную горную дорогу и накрыла многочисленную бригаду спасателей, которые занимались поисками двух человек, пропавших без вести после схода первой лавины.

На место схода лавины прибыли примерно 300 сотрудников экстренной службы, но они оказались в снежной ловушке – в среду днем сошла вторая лавина. Тогда погибли 23 спасателя.